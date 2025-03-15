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        Bodrum'da yat ile pasarella arasında sıkışan kaptan öldü

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde pasarella (portatif köprü) ile yat arasına sıkışan kaptan Soner Bülent Uysal (40), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 13:58 Güncelleme: 15.03.2025 - 14:00
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        Bodrum'da yat ile pasarella arasında sıkışan kaptan öldü
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        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde pasarella (portatif köprü) ile yat arasına sıkışan kaptan Soner Bülent Uysal (40), hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 14.00 sıralarında Turgutreis'teki marinada meydana geldi. Kaptanı olduğu motoryatın bakımını yapan Soner Uysal, kontrolsüz şekilde çalışan pasarella ile yat arasına sıkıştı. Uysal'a ilk müdahaleyi çevredeki diğer kaptanlar ve yat sahipleri yapıp, durumu sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Uysal'ı ilçedeki bir özel hastaneye kaldırdı. Uysal, bu sabah yaşamını yitirdi. Uysal'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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