Bodrum'da 6 adrese uyuşturucu baskını; 2 tutuklama

İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.K. ve N.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.A. ve Ş.C. tutuklandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) Turgutreis Mahallesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekiplerin yaptığı aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 65 gram bonzai, 35 gram metamfetamin, 7 gram kokain, 5 gram skunk, 83 bin lira nakit para, 8 cep telefonu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından 6 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

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