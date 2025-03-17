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        Bodrum'da 6 adrese uyuşturucu baskını; 2 tutuklama

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından 6 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 23:59 Güncelleme: 18.03.2025 - 00:05
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        Bodrum'da 6 adrese uyuşturucu baskını; 2 tutuklama
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından 6 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

        Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) Turgutreis Mahallesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekiplerin yaptığı aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 65 gram bonzai, 35 gram metamfetamin, 7 gram kokain, 5 gram skunk, 83 bin lira nakit para, 8 cep telefonu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.K. ve N.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.A. ve Ş.C. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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