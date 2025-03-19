İmamdan iftar yemeği

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde imamlık yapan Mehmet Emin Erbek (41) kendi elleriyle hazırladığı yemekleri iftar saatinde cami avlusunda vatandaşlara dağıtıyor.

Konacık Sariye-Saffet Çebi Camisi imamı Mehmet Emin Erbek'in yıllardır sürdürdüğü iftar organizasyonları, bölge halkı için vazgeçilmez bir gelenek haline geldi. İmam Erbek, her gün kendi elleriyle hazırladığı yemeği iftarda camiye avlusunda gelenlere dağıtarak oruçlarını açmasını sağlıyor. Ezanın okunması ile oruçlarını açan vatandaşlar, imam Erbek'in kendi elleriyle hazırladığı yemekleri paylaşmasından dolayı mutlu olduklarını belirtiyor. Ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirten Mehmet Emin Erbek, "Ramazan, paylaşma ve dayanışma ayıdır. Biz de bu bilinçle hareket ederek, her gün yüzlerce kardeşimizi aynı sofrada buluşturuyoruz. Onların duaları ve tebessümleri tüm yorgunluğumu alıyor" dedi.