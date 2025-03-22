Doç. Dr. Özçelik: Bodrum'da yaz ortasına kadar yetecek su var

MUĞLA'nındünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a su sağlayan Mumcular Barajı'nda su seviyesi yüzde 35, Geyik Barajı'nda ise yüzde 50 civarında seyrediyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Barajlardaki su seviyesi bakımdan geçtiğimiz yıllara göre daha iyi durumdayız. Bu ise yazın ortasına kadar yetecek suyumuz olduğunu gösteriyor" dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu sağlayan ve geçen yıl mart ayında su seviyesi yüzde 16 civarında olan Mumcular Barajı'nda, bu yılın aynı dönemde su seviyesi yükseldi. Mumcular'da su seviyesi, yüzde 35 civarında seyrediyor. Geçen yılın mart ayında su seviyesi yüzde 58 civarında olan Geyikli Barajı'nda ise düşüş yaşandı. Geyikli Barajı'nda bu yılın aynı döneminde su seviyesi, yüzde 50 oldu.

'SU SEVİYESİ GERİ ÇEKİLMEYE BAŞLAMIŞ DURUMDA'

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Dünya genelinde küresel sıcaklık artışları devam ediyor. Buna bağlı olarak 2025 Şubat ayı da kayıtlardaki en sıcak şubat ayı olarak yerini aldı. Dünya genelinde ekstrem artarak devam ettiğini görüyoruz. Bu bölgede de ciddi kuraklık söz konusu ancak aralık ayında gelen yağışlarla beraber bu bölgede rezervuarlardaki su seviyesi oldukça yükselmişti. Şubat ve mart aylarındaki yağışlarda ciddi anlamda bir azalma söz konusu. Buna bağlı olarak rezervuarlardaki su seviyesi de yavaş yavaş geri çekilmeye başlamış durumda" dedi.

'2 BAHARDA DA BU İŞ BİTİRİLEMEDİ'

Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Bodrum'a içme suyu sağlayan 2 önemli baraj söz konusu. Geyik Barajı'nda yüzde 50'ler civarında, Mumcular Barajı'nda ise yüzde 35'ler civarında bir doluluk var. Barajlardaki su seviyesi bakımdan geçtiğimiz yıllara göre daha iyi durumdayız. Bu ise yazın ortasına kadar yetecek suyumuz olduğunu gösteriyor. Milas'a içme ve sulama suyu sağlayan Akgedik Barajı'ndaki su seviyesi, yüzde 60'ların üzerinde. Bu anlamda Bodrum'a su sağlama noktasında yeterli miktarda su olduğu gözüküyor. Şehre su sağlamada hala zorluklar yaşıyoruz. Bunun en önemli sebebi, kayıplar ve kaçaklardır. Bununla beraber işletmede ciddi zorluklar olduğunu görebiliyoruz. Geçtiğimiz sonbahar ayında kayıp kaçakların önüne geçebilmek için Bodrum'un alt yapısına ciddi anlamda yatırım yapılarak su sorunun çözüleceği ifade edilmişti. Mart ayında bu işin biteceği söylenmişti ancak 2 baharda da bu iş bitirilemedi. Görünen o ki Bodrum'un su sorunu başka bahara kaldığı görünüyor" diye konuştu.