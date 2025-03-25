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        Bodrum'da bayram tatilinde otel fiyatları 1500 liradan başlayıp, 41 bin liraya kadar çıkıyor

        MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da Ramazan Bayramı öncesi hareketlilik arttı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 09:58 Güncelleme: 25.03.2025 - 10:00
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        Bodrum'da bayram tatilinde otel fiyatları 1500 liradan başlayıp, 41 bin liraya kadar çıkıyor
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        MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da Ramazan Bayramı öncesi hareketlilik arttı. İlçe genelinde bayram tatili kapsamında otellerde yüzde 55 civarında doluluk beklediklerini ifade eden Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "Rezervasyonlar devam ediyor. İç pazar son dakika rezervasyonları çok sever. Bodrum'da çeşitlilik çok fazla bu kapsamda otel fiyatları kişi başı 1500 liradan başlıyor bin avroya (41 bin lira) kadar çıkıyor" dedi.

        Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala otellerde hazırlıklar başladı. Bu kapsamda, bayramda açılacak olan ve 2025 yaz turizm sezonuna başlayacak olan otellerde rezervasyon hareketliliği yaşanıyor. Bayramın okulların ara tatil dönemine gelmesiyle konaklama süresinde de artış olacağını ifade eden turizmciler, bu yıl sezonun 1 ay erken başladığını belirtip, Bodrum'da her bütçeye uygun tatil avantajları olduğunu dile getirdi. Bu bağlamda, ilçede otel fiyatlarının kişi başı 1500 liradan başlayıp, 41 bin liraya kadar çıktığı belirtildi. Öte yandan, bayram süresi boyunca Milas Bodrum Havalimanı'na yurt içi 7 ek sefer düzenleneceği öğrenildi. Bayram tatiliyle birlikte hem iç pazar hem de dış pazarda hareketliliğin başlayacağını söyleyen BODER Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "Oteller bu yıl Ramazan Bayramı dolasıyla biraz daha erken açılmış olacak. Eskiden nisan ayında açılıyordu. Bu yıl 28 Mart'ta oteller kapılarını açacak. Bayramla beraber sezon başlamış oluyor. Turizmde her sene üzerine koyarak gitmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Umarım bir sıkıntı olmadan bu şekilde devam etmiş olur" ifadelerini kullandı.

        'İNŞAAT YASAKLARINA UYULMASINI TEMENNİ EDİYORUZ'

        Bayramda açık olan otellerde yüzde 55 oranında doluluk beklediklerini söyleyen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Rezervasyonlar devam ediyor. İç pazar son dakika rezervasyonları çok sever. Bodrum'da çeşitlilik çok fazla bu kapsamda fiyatlar kişi başı 1500 liradan başlıyor bin avroya kadar çıkıyor. Rezervasyonunu yapmamış olan misafirlerimizi bir an önce rezervasyonunu yapmalarını Bodrum'a bekliyoruz. Okulların tatil olmasıyla birlikte eğer hava da güzel giderse tatil uzamış olur. Bu da tatilin 1 hafta uzaması anlamına geliyor. Kış döneminde İngiltere'den Bodrum'a belli dönemlerde uçak seferleri vardı. Havaların ısınmasıyla hareketlilik olacak. Bayramla beraber açık olan otellerin fazla olmasıyla dış pazardan da artı bir etki olacak ve sezon başlamış olacak. Bodrum'da genelde uçak seferleri 26 Nisan'dan itibaren artıyor. Bu tarihlerde özellikle İngiltere ve Almanya'dan uçuşlar artacak. Ayrıca 1 Mayıs'ta inşaat yasakları başlayacak. Valiliğimizden ve belediye başkanımızdan inşaat sezonunun uzatılmamasını rica ediyoruz. Yollarda hafriyat kamyonu olması veya gürültü, görüntü kirliliği olmamasını umarak inşaat yasaklarına uyulmasını temenni ediyoruz."

        ‘OTELLERİ ERKEN AÇMAK İSTİHDAM SÜRESİNİ UZATACAK'

        Otellerin erken açılmasıyla birlikte Bodrum'da turizmde istihdam süresinin uzayacağını belirten turizmci Zeynel Kılıç da "Bayramda tatil deyince akla gelen ilk destinasyon Bodrum. Bayram ile birlikte Bodrum'da sezon da başlamış oluyor. Otelci arkadaşlarımız bayramı baz alarak sezonu bu sene biraz daha erken başlatıyor. Bayram ile birlikte açık olan otellerde hareketlilik gözüküyor. Ara tatil döneminin bayrama denk gelmesi nedeniyle rezervasyonlarda gözle görülür bir artış var. Çocuklu aileler için büyük bir avantaj. Cumartesi başlayıp salı günü biten bir bayram tatili vardı ama çocuklu aileler için bu süre 9 güne çıktı. Normalde sezon nisan sonu, mayıs başı gibi başlıyordu. Bu sene ise bayram mart sonu, nisan başında başlayacak. Bu durum istihdam konusunda ciddi fayda sağlayacaktır. Turizmde çalışacak personel bu yıl 1 ay daha fazla çalışmış olacak. Geçen sene 1,6 milyon turist ağırlamıştık ve bu yıl bu rakamın üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Erken rezervasyonlarda bir artış var. Bu durum bize sezonun gidişatını da göstermiş oluyor" diye konuştu.

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