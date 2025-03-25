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        Fethiyespor İnegöl deplasmanında

        2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta ligden çekilen Afyonspor karşısında 3-0 hükmen galip gelip Play-Off umutlarını az da olsa sürdüren Fethiyespor yarın İnegölspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 11:24 Güncelleme: 25.03.2025 - 11:24
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        Fethiyespor İnegöl deplasmanında
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        2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta ligden çekilen Afyonspor karşısında 3-0 hükmen galip gelip Play-Off umutlarını az da olsa sürdüren Fethiyespor yarın İnegölspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. İnegöl İlçe Stadı'nda Berkay Demir'in yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Teknik Direktör Selahaddin Dinçel zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını belirterek, "Kalan 7 maçımızda en iyi şekilde performans göstermeliyiz. Üst sıralar için umudumuzu sürdürebilmek adına her karşılaşma bizim adımıza final" dedi. Fethiye grupta 36 puanla 9'uncu sırada yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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