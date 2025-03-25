Abramoviç'in yatları 3 yıldır Muğla açıklarında

RUSYA'NIHAREKETİ DENMİŞ AMA GENELDE RUS-UKRAYNA SAVAŞI DENDİK AMA YİNE DE DEĞİŞTİRMEDİM, SONUÇTA İLK RUSYA SALDIRISI İLE BAŞLADI SAVAŞ, BİLGİNİZE...

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