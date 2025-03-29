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        Bayram öncesi Muğla'ya tatilci akını; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

        BODRUM, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'ya, Türkiye'nin dört bir yanından Ramazan Bayramı tatili için binlerce kişi gelmeye başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 11:20 Güncelleme: 29.03.2025 - 11:25
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        Bayram öncesi Muğla'ya tatilci akını; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
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        BODRUM, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'ya, Türkiye'nin dört bir yanından Ramazan Bayramı tatili için binlerce kişi gelmeye başladı. Kent girişinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

        Dünyaca ünlü turistlik ilçeleri bulunan Muğla'ya Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için yola çıkanlar, Aydın-Muğla kara yollarında yoğunluğa neden oldu. Sürücüler, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Menteşe uygulama noktasında polis ekipleri, sürücüler ile yolculara çikolata ikram edip trafik kurallarına uymayı içeren broşür dağıttı, çocuklara ise oyuncak hediye etti.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Burcu Avcı, sürücülere emniyet kemerinin önemi, seyir halinde cep telefonu kullanımının sürüş güvenliği üzerindeki olumsuz etkileri, yakın takip ve aşırı hızın trafik kazaları üzerindeki etkisi konularında bilgilendirme yaptı.

        Öte yandan bayram tatili boyunca il genelinde emniyetten 11 bin 520, jandarmadan 10 bin 982, Sahil Güvenlik'ten 297 olmak üzere toplam 22 bin 799 personel görev yapacak. Güvenli trafik akışı için ise 1041 ekip ve 2 bin 681 personel görevlendirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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