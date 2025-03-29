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        2 ilde tefecilik operasyonu; 8 tutuklama

        MUĞLA merkezli 2 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 12:02 Güncelleme: 29.03.2025 - 12:05
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        2 ilde tefecilik operasyonu; 8 tutuklama
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        MUĞLA merkezli 2 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Muğla ve Diyarbakır'da tefecilik yaptıkları belirlenen organize suç örgütünü teknik ve fiziki takibe aldı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 25 Mart'ta eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler A.Ş., H.Ş., A.Y., M.A., V.A., H.K., S.S., E.Y. ve Z.Ş.'yi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i tutuklandı, Z.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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