Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde 'mikroplastik' alarmı

AKDENİZ Koruma Derneği'nin (AKD) Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde (ÖÇKB) yaptığı araştırmada, deniz suyunda metreküp başına 10 ila 56,7 adet mikroplastik tespit edildi. AKD Bilim ve Teknik Danışma Kurulu Üyesi ve Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Olgaç Güven, kıyılarda artan mikroplastik kirliliğinin özellikle yerleşim alanları, tatil tesisleri ve liman bölgeleri ile doğrudan ilişkili olduğunu dile getirdi.

Muğla'da ÖÇKB'de AKD tarafından yürütülen çalışmalar, mikroplastik kirliliğinin boyutuna dikkat çekti. Çalışma kapsamında bölgede 17 farklı istasyondan alınan su örneklerinde, mikroplastik miktarının metreküp başına 10 ile 56,7 adet arasında değiştiği belirlendi. Tespit edilen mikroplastiklerin yüzde 90'ından fazlasının lif partiküllerinden oluştuğu belirtildi. AKD Bilim ve Teknik Danışma Kurulu Üyesi ve Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Olgaç Güven, kıyılarda artan mikroplastik kirliliğinin özellikle yerleşim alanları, tatil tesisleri ve liman bölgeleri ile doğrudan ilişkili olduğunu belirterek, "Bu kirliliğin kaynağını tam anlamıyla belirleyebilmek için daha kapsamlı veri analizlerine ve izleme çalışmalarına ihtiyacımız var" dedi.