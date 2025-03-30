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        Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde 'mikroplastik' alarmı

        AKDENİZ Koruma Derneği'nin (AKD) Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde (ÖÇKB) yaptığı araştırmada, deniz suyunda metreküp başına 10 ila 56,7 adet mikroplastik tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 12:58 Güncelleme: 30.03.2025 - 13:00
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        Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde 'mikroplastik' alarmı
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        AKDENİZ Koruma Derneği'nin (AKD) Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde (ÖÇKB) yaptığı araştırmada, deniz suyunda metreküp başına 10 ila 56,7 adet mikroplastik tespit edildi. AKD Bilim ve Teknik Danışma Kurulu Üyesi ve Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Olgaç Güven, kıyılarda artan mikroplastik kirliliğinin özellikle yerleşim alanları, tatil tesisleri ve liman bölgeleri ile doğrudan ilişkili olduğunu dile getirdi.

        Muğla'da ÖÇKB'de AKD tarafından yürütülen çalışmalar, mikroplastik kirliliğinin boyutuna dikkat çekti. Çalışma kapsamında bölgede 17 farklı istasyondan alınan su örneklerinde, mikroplastik miktarının metreküp başına 10 ile 56,7 adet arasında değiştiği belirlendi. Tespit edilen mikroplastiklerin yüzde 90'ından fazlasının lif partiküllerinden oluştuğu belirtildi. AKD Bilim ve Teknik Danışma Kurulu Üyesi ve Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Olgaç Güven, kıyılarda artan mikroplastik kirliliğinin özellikle yerleşim alanları, tatil tesisleri ve liman bölgeleri ile doğrudan ilişkili olduğunu belirterek, "Bu kirliliğin kaynağını tam anlamıyla belirleyebilmek için daha kapsamlı veri analizlerine ve izleme çalışmalarına ihtiyacımız var" dedi.

        'BÜYÜK BİR RİSK TEŞKİL EDİYOR'

        AKD'de Bilimsel İzleme Uzmanı olarak görev alan Dr. Kerem Gökdağ, gerçekleşen çalışmaların sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde plastiklerin doğada uzun yıllar kalıcı olması ve bilinçsiz kullanımı nedeniyle küresel ölçekte sucul ekosistemler ve insan sağlığı için ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı. Dr. Gökdağ, "Deniz ortamında güneş ışığı, dalgalar ve tuzluluk değişimleri nedeniyle parçalanan büyük plastikler, 5 milimetreden küçük boyda olan mikro ve nano-plastiklere dönüşerek deniz canlıları tarafından yutulabiliyor. Kanserojen ve toksik kimyasallar içeren bu parçacıklar, deniz ürünleri yoluyla insan sağlığı için de büyük bir risk teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.

        'ETKİLİ ÖNLEMLERİN GELİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR'

        AKD'den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

        "Çalışmalar kapsamında Datça'da faaliyet gösteren UCPA Su Sporları Merkezi ile örneklemlerin toplanması konusunda iş birliği gerçekleştirildi. Su yüzeyinde birikim gösteren mikroplastiklerin toplanması amacı ile kürek sörfü ile kullanılabilen manta trol örnekleme malzemesi kullanımı anlatıldı. Elde edilen bilimsel veriler ışığında, plastik kirliliğinin kaynağının tespit edilmesi ve etkili önlemlerin geliştirilmesi hedefleniyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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