Bodrum'da bayram yoğunluğu

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde hareketlilik yaşandı. Hava sıcaklığının düşük olması nedeniyle plajlar boş kalırken, yerli ve yabancı turistler kafelerde vakit geçirdi.

Ramazan Bayramı tatili için önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'u tercih edenler, ilçe meydanlarında yoğunluk oluşturdu. Hava şartlarının etkisiyle plajlar boş kalırken, restoran ve kafelerde yoğunluk yaşandı. Hazırlıklarını günler önce tamamlayan işletmeler bayramın ilk günüyle birlikte misafirlerini ağırlamaya başladı. Yerli ve yabancı turistlerden bazıları ilçenin işlek caddelerinde yürüyüş yaparken, bazı turistler ise balık tutmayı tercih etti.