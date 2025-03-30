Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da bayram yoğunluğu

        MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde hareketlilik yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 17:56 Güncelleme: 30.03.2025 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da bayram yoğunluğu
        ABONE OL

        MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde hareketlilik yaşandı. Hava sıcaklığının düşük olması nedeniyle plajlar boş kalırken, yerli ve yabancı turistler kafelerde vakit geçirdi.

        Ramazan Bayramı tatili için önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'u tercih edenler, ilçe meydanlarında yoğunluk oluşturdu. Hava şartlarının etkisiyle plajlar boş kalırken, restoran ve kafelerde yoğunluk yaşandı. Hazırlıklarını günler önce tamamlayan işletmeler bayramın ilk günüyle birlikte misafirlerini ağırlamaya başladı. Yerli ve yabancı turistlerden bazıları ilçenin işlek caddelerinde yürüyüş yaparken, bazı turistler ise balık tutmayı tercih etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da şaşırtan bayram trafiği!
        İstanbul'da şaşırtan bayram trafiği!
        Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü!
        Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü!
        12 kez kalbi durdu, yaşama tutundu!
        12 kez kalbi durdu, yaşama tutundu!
        Alman şirketin test roketi kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Alman şirketin test roketi kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni gözaltında!
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni gözaltında!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        766 kazada 5 can kaybı!
        766 kazada 5 can kaybı!
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Unutamadıkları bayramlar
        Unutamadıkları bayramlar
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Boğmaca vakaları artışta!
        Boğmaca vakaları artışta!
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması

        Benzer Haberler

        Marmaris MIYC Kış Trofesi'nin 5. ayağı tamamlandı
        Marmaris MIYC Kış Trofesi'nin 5. ayağı tamamlandı
        Bodrum'a 3 uçak ile dış hatlardan yaz sezonun ilk yolcuları geldi
        Bodrum'a 3 uçak ile dış hatlardan yaz sezonun ilk yolcuları geldi
        İngiltere'den Bodrum'a sezonun ilk turist kafilesi geldi
        İngiltere'den Bodrum'a sezonun ilk turist kafilesi geldi
        Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde 'mikroplastik' alarmı
        Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde 'mikroplastik' alarmı
        Bodrum FK yeniden ateş hattına girdi
        Bodrum FK yeniden ateş hattına girdi
        Muğla'da bayramlaşma töreni yapıldı
        Muğla'da bayramlaşma töreni yapıldı