Muğla'da belediye başkanları evlendi

MUĞLABüyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Konakaltı Kültür Merkezi'nde kıyılan nikahla evlendi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, kısa bir süre önce evlilik kararı aldı. Bu kararı Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Yiğit yaptığı, "Sayın Ahmet Aras ve Sayın Gonca Köksal, aldıkları evlilik kararı doğrultusunda nisan ayında hayatlarını birleştireceklerdir" açıklamasıyla duyurdu. Başkan Aras ve Başkan Köksal'ın nikahları, bugün Konakaltı Kültür Merkezi'nde kıyıldı. Az sayıda davetlinin katıldığı tören, basına kapalı gerçekleşti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Aras, "Bugün hayatımızın en özel günlerinden birini yaşıyoruz. Bu mutlu günümüzde sevincimizi paylaşan herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Hep birlikte, sevgi ve dayanışma içinde, daha güzel bir geleceği inşa etmeye devam edeceğiz. Sevgi ve saygılarımızla" dedi.