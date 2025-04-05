Bodrum FK ,Alanyaspor deplasmanında

SÜPER Lig'de geçen hafta evinde Fenerbahçe'ye 4-2, Türkiye Kupası'nda ise deplasmanda Trabzonspor'a 3-2 yenilen düşme hattındaki Bodrum Futbol Kulübü yarın deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak. Gain Park Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçta Arda Kardeşler görev yapacak. Yeşil-beyazlılarda cezasını tamamlayan kaleci Diogo Sousa görev verilmesi halinde formayı giyecek. 30 puanla düşme potasında yer alan Bodrum FK'nın Portekizli teknik direktör Jose Morais son derece kritik bir maça çıkacaklarını söyledi. Lig ve kupada alınan yenilgileri telafi etmek istediklerini belirten Morais, "Zorlu bir hafta geçirdik. Alanyaspor direkt bizim rakiplerimizden. Deplasmanda kazanmak istiyoruz. Oyuncularıma inancım tam" dedi. Alanyaspor'un da bu maç öncesi 31 puanı bulunuyor.