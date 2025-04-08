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        Fethiyeli şampiyon Mısır'da ringde

        PROFESYONEL boksta 4 yıl içinde kendi sıkletinde namağlup zirveye çıkan Muğla Fethiyeli şampiyon Kubilay Alcu, 12 Nisan Cumartesi günü Mısır'da önemli bir maçta mücadele edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 12:38 Güncelleme: 08.04.2025 - 12:38
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        Fethiyeli şampiyon Mısır'da ringde
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        PROFESYONEL boksta 4 yıl içinde kendi sıkletinde namağlup zirveye çıkan Muğla Fethiyeli şampiyon Kubilay Alcu, 12 Nisan Cumartesi günü Mısır'da önemli bir maçta mücadele edecek. Henüz 2020'de amatörden profesyonel boksa geçtikten sonra yarı ağır sıklette rakip tanımayıp çıktığı 15 maçı da kazanırken 3 önemli kemere birden sahip olan 30 yaşındaki sporcu, Mısır'ın başkenti Kahire'de cumartesi günü Hindistanlı Pushpak Varma ile ringe çıkacak.

        2021 yılında UBO (Uluslararası Boks Organizasyonu) Avrupa, 2022'de UBO Dünya, 2023'te de WBC (Dünya Boks Konseyi) Ortadoğu şampiyonu ünvanlarını elde edip bırakmayan, çıktığı 15 maçın 11'ini nakavtla kazanıp uluslararası alanda ilk raund nakavtlarıyla ünlü olan dünyanın en tanınmış eski ağır sıklet şampiyonlarından Mike Tyson'a benzetilerek, "Türk Tyson" olarak tanınan Kubilay, Mısır Uluslararası Profesyonel Boks Gecesi'nde 16'ncı zaferini arayacak.

        'AY-YILDIZLI BAYRAĞIMIZIN ONURUYLA SAVAŞACAĞIM'

        Fethiye'de reklam panoları, ilçenin gururu olan Kubilay Alcu'nun maçının duyurularıyla süslendi. Antrenmanlarını Fethiye'de sürdüren başarılı sporcu, "12 Nisan Cumartesi akşamı Mısır’ın başkenti Kahire’de ringe bir kez daha ülkem için, güzel Fethiyem için, belediyemiz adına gururla çıkacağım. Tecrübeli Hindistanlı rakibim Pushpak Varma karşısında 10 raund sürecek bu zorlu mücadelede ay-yıldızlı bayrağımızı göğsümde taşımanın onuruyla savaşacağım. Dualarınızı eksik etmeyin. Zaferle dönmek en büyük temennimiz. Hakkımızda hayırlısı olsun inşallah" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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