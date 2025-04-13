Muğlaspor - Kelkit Hürriyetspor: 1-0

3'ÜNCÜLig 2'nci Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Muğlaspor evinde Kelkit Hürriyetspor'u 1-0 yenerek şampiyonluk için geri sayıma geçti. İlk yarısı golsüz sona eren maçta Jemal 58'inci dakikada Muğlaspor'u 1-0 öne geçirdi. Golün ardından avantajını sürdüren Muğlaspor müsabakayı kazanıp çok kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Bitime 2 hafta kala 55 puana yükselen yeşil-beyazlılar şampiyonluk için geri sayıma geçti.

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