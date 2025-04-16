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        3 gündür kayıp olarak aranan kurye, ormanda ölü bulundu

        MUĞLA'da 3 gündür kendisinden haber alınamayan ve ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu motosikletli kurye Mustafa Berkay Çırak (25), Ula ilçesindeki ormanda başından vurulmuş halde, ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 13:29 Güncelleme: 16.04.2025 - 13:29
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        3 gündür kayıp olarak aranan kurye, ormanda ölü bulundu
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        MUĞLA'da 3 gündür kendisinden haber alınamayan ve ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu motosikletli kurye Mustafa Berkay Çırak (25), Ula ilçesindeki ormanda başından vurulmuş halde, ölü bulundu. Çırak'ın intihar ihtimali değerlendiriliyor.

        Denizli'de motosikletli kurye olarak çalışan Mustafa Berkay Çırak, yaklaşık 1 ay önce Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşti. Burada iş yeri açan Çırak, 13 Nisan'da Denizli'de yaşayan ailesini arayıp, yanlarına gelmek için motosikletiyle yola çıktığını söyledi. Daha sonra kendisinden haber alınamayan Çırak'ın ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Teknik ve saha çalışmaları sonucunda Çırak'ın en son Yuvarlakçay mevkisinde görüldüğü tespit edildi. Bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve güvenlik kameraları incelemeye alındı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Mustafa Berkay Çırak, Ula'nın Elmalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, başından tabancayla vurulmuş halde, hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekipleri, Çırak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çırak'ın cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. İntihar ihtimali değerlendirilen olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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