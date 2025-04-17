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        Açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu Ka'iwi Kanalı'nı geçecek

        SPOR kariyerinde birçok ilki başaran 23 yaşındaki açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu gözünü Havai'ye çevirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 11:27 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:30
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        Açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu Ka'iwi Kanalı'nı geçecek
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        SPOR kariyerinde birçok ilki başaran 23 yaşındaki açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu gözünü Havai'ye çevirdi. Dünyanın en zorlu 7 açık deniz yüzüşü olarak belirlenen Okyanus Yedilisi (Ocean 7) etabından 4'ünü tamamlayan Muğla Bodrumlu Aysu, şimdi de ABD'nin Havai Adası'na fethedecek. İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk sporcu ünvanını alan, Kuzey Kanalı'nı geçerek bu rotayı tamamlayan ilk Türk kadını olan, Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı'nı yüzerek hem bu parkuru geçen en genç kadın yüzücü hem de en hızlı Türk kadını olan, Catalina Kanalı’nı geçerek bu parkuru tamamlayan en genç Türk yüzücü ünvanını kazanan Aysu yeni bir ilki gerçekleştirmeye çalışacak.

        Aysu'nun yüzeceği Havai'nin Moloka’i ve O’ahu adaları arasında uzanan 42 kilometrelik sert akıntıları ve büyük dalgalarıyla bilinen Ka'iwi Kanalı, su sıcaklığının değişken olması, güçlü rüzgarlar ve okyanus denizanaları gibi doğal tehditler nedeniyle en tehlikeli yüzme rotalarından biri olarak kabul ediliyor. 17 Nisan’da ABD’ye gitmeyi planlayan Aysu Türkoğlu, bu parkuru tamamladığında Ocean 7'a bir adım daha yaklaşacak ve Türkiye’nin açık su yüzme tarihinde yeni bir sayfa açacak. 22-26 Nisan tarihleri arasında Havai’de bulunan Ka’iwi Kanalı’nı geçerek bu serideki 5’inci parkurunu tamamlamayı hedefleyen Türkoğlu eğer bunu başarırsa parkurlardan 5’incisini tamamlayan en genç Türk yüzücü olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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