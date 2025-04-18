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        Darp sonucu ölüm davasında 'gerekçeli karar' açıklandı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde tartıştıkları Burak Aktaş'ı (33) döverek öldürdükleri suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Metin Ataman'ın (62) 5 yıl, arkadaşları Salih Durkut (37) ve Ferdi Karatosun'un (38) 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılıp, 'tahrik' ve 'takdiri' indirimi uygulandığı kararın gerekçesi açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 12:18 Güncelleme: 18.04.2025 - 12:18
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        Darp sonucu ölüm davasında 'gerekçeli karar' açıklandı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde tartıştıkları Burak Aktaş'ı (33) döverek öldürdükleri suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Metin Ataman’ın (62) 5 yıl, arkadaşları Salih Durkut (37) ve Ferdi Karatosun’un (38) 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılıp, 'tahrik' ve 'takdiri' indirimi uygulandığı kararın gerekçesi açıklandı. Mahkemenin gerekçeli kararında tartışma sırasında karşılıklı hakaretler gözetilerek haksız tahrik hükümlerinin uygulandığı belirtildi.

        Her ikisi de VIP minibüs şoförü olan Metin Ataman ve Burak Aktaş arasında, 15 Temmuz 2023'te kaldıkları Cevat Şakir Mahallesi Pınar Sokak'taki lojmanda çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Büyüyüp sokağa taşan kavgada Ataman, Aktaş'a yumruk attı. Aktaş aldığı darbeyle yere düştü. Olay yerine gelen Ataman'ın arkadaşları Salih Durkut ve Ferdi Karatosun da yerdeki Aktaş'ı tekmeledi. Ataman ve beraberindeki 2 arkadaşı, Aktaş'a tekme ve yumruklarla vurmaya devam etti.

        3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Bu sırada olay yerine gelen ve kavgayı ayırmaya çalışan Besim Ü.'nün ifadesine göre; Metin Ataman kaldırımda oturan Burak Aktaş'a vurdu. Aktaş, aldığı darbeyle olduğu yerde kaldırıma devrilirken, şüpheliler kaçtı. Çağırılan ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aktaş, buradan da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Aktaş, 11 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Metin Ataman, Salih Durkut ve Ferdi Karatosun çıkarıldıkları Bodrum 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

        12 YILA KADAR HAPİS CEZALARI İSTENDİ

        Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyle 3 sanık hakkında 'Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama' suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede; Ataman'ın, Aktaş ile dışarıda kavga ettiğini, çevreden gelen kişilerin kavgayı ayırdıklarını söylediğine yer verildi. Diğer 2 tutuklu sanığın olayı ayırmaya çalıştıklarını ve Aktaş'a vurmadıklarını söyledikleri ifade edildi. İddianamede Aktaş'ın otopsi raporuna da yer verildi. Raporda; Aktaş'ın ölümünün maruz kaldığı darp olayında efor ve stresinin tetiklendiği, travmatik olmayan beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğu ve olayla ölüm arasında tıbben illiyet bağı bulunduğu ifade edildi.

        SANIKLARA İNİDİRİMLİ CEZA

        Bodrum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü duruşmada 3 sanık tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Davanın 19 Mart 2025'te Bodrum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 5'inci duruşmasında karar çıktı. Mahkeme, Metin Ataman’a 8 yıl hapis cezası verdi. Sanığın eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiği göz önüne alınarak cezasına önce 1/4 oranında indirim uygulandı ardından cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri hafifletici sebep kabul edilerek 1/6 oranında indirimle 5 yıla düşürüldü. Salih Durkut ve Ferdi Karatosun için verilen 8 yıl hapis cezası ise yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri hafifletici sebep kabul edilerek 6 yıl 8'a ay düşürüldü.

        Mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, Metin Ataman ile Burak Aktaş arasında yaşanan tartışma sırasında karşılıklı hakaretleri gözetilerek hakkında TCK'nın 29/1 maddesi uyarınca haksız tahrik hükümleri uygulandığı belirtilip, "Sanıkların üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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