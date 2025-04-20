Fethiyespor - Kırklarelispor: 1-0

2’NCİ Lig Beyaz Grup’ta Play-Off fırsatını kaçıran Fethiyespor evinde Kırklarelispor’u 1-0 yendi. Müsabakanın ilk devresi golsüz sona ererken, 46’ncı dakikada Fethiyespor Muhammet Enes’le öne geçti: 1-0. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, kazanan ev sahibi oldu. Bu sonuçla Fethiyespor 43 puana çıktı, Kırklarelispor 40 puanda kaldı.

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