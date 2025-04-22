Muğlaspor'da kutlama zamanı

3'üncüLig 2'nci Grup'ta bitime 1 hafta kala şampiyonluğu garantileyerek 18 yıl sonra adını 2'nci Lig'e yazdıran Muğlaspor, kupasına cumartesi günü evinde oynayacağı Mazıdağı Fosfatspor maçının ardından kavuşacak. Başkan Menaf Kıyanç, "Şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşayacağız. Gerçekten büyük bir hikaye yazdık. Şimdi deşarj olma, halkımızla birlikte sevinme zamanı. Cumartesi günü kupa töreni düzenleyeceğiz, ardından Kent Meydanı'nda ya da Muğla Valiliği önündeki heykel alanında bir kutlama planlıyoruz. 15-20 gün sonra da daha geniş kapsamlı bir şampiyonluk gecesi yapmayı düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'den çıkan, üst üste ikinci kez şampiyon olarak 2'nci Lig hedefine ulaşan Yeşil-beyazlılarda Kıyanç, "Bu şehri iki yıl içinde Bölgesel Amatör Lig'den 2'nci Lig'e taşımak sadece benim değil tüm Muğla'nın başarısıdır. Bu yüzden birlikte yaşama ve başarma kültürünü her alanda sürdürmeliyiz. Muğla, her zaman daha iyilerine layıktır" dedi.