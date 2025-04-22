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        Bodrum'da uyuşturucuya 1 gözaltı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kendisine ait 2 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirilen şüpheli B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 15:40 Güncelleme: 22.04.2025 - 15:45
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        Bodrum'da uyuşturucuya 1 gözaltı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kendisine ait 2 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirilen şüpheli B.A. (22), gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı Gündoğan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile Muğla Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, B.A.'ya ait 2 ayrı adreste uyuşturucu bulundurduğu bilgisini aldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, dün Yalıkavak ve Koyunbaba Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Aramalarda 50 gram esrar, 150 gram bonzai, 23 parçadan oluşan iklimlendirme ve ışık sistemi, 10 kenevir tohumu ele geçirildi. Ekipler B.A.'yı gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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