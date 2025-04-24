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        Muğla'da araç çarpan karakulak öldü

        MUĞLA'da, nesli tükenme tehlikesi altındaki karakulak, araç çarpması sonucu öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 17:06 Güncelleme: 24.04.2025 - 17:10
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        Muğla'da araç çarpan karakulak öldü
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        MUĞLA'da, nesli tükenme tehlikesi altındaki karakulak, araç çarpması sonucu öldü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yasin İlemin, "Her yıl bu alanlarda en az bir karakulak ölümü gerçekleşiyor. Çözüm olarak, bu güzergahlara ekosistem geçiş alanlarının planlanması önerildi" dedi.

        Muğla-Antalya kara yolunda yolda hareketsiz haldeki karakulağı bulan kişi, durumu yetkililere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen Fethiye Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği yetkilileri ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yasin İlemin’in incelemesinde karakulağın araç çarpması sonucu öldüğü belirlendi. Dr. İlemin, karakulağın yaklaşık 2 yaşında, 9,62 kilogram ve sağlıklı bir erkek olduğunu, ölümünün gece saatlerinde araç çarpması sonucu meydana geldiğini, hayvanın baş ve ön gövdesinde travmalar oluştuğunu söyledi.

        GEÇİŞ ALANI PLANLAMASI ÖNERİLDİ

        Dr. Yasin İlemin, aynı bölgede geçmiş yıllarda da karakulak ve vaşakların araç çarpması sonucu öldüğünü belirterek, “Muğla’da benzer risk taşıyan iki bölge daha var. Her yıl bu alanlarda en az bir karakulak ölümü gerçekleşiyor. Bu noktalar, DKMP ile birlikte yürüttüğümüz Ulusal Karakulak Tür Eylem Planı kapsamında tespit edildi. Soruna çözüm olarak, bu güzergahlara ekosistem geçiş alanlarının planlanması önerildi" diye konuştu.

        Karakulakların Türkiye’de yalnızca Güneybatı Anadolu’da yaşadığına dikkat çeken Dr. İlemin, yırtıcı türlerin ekosistemdeki dengenin korunmasında kilit rol oynadığını, karakulaklar ve kurtlar, özellikle yaban domuzu gibi türlerin popülasyonunu kontrol altında tuttuğu söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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