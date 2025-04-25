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        Muğlaspor kupasına kavuşuyor

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 18 yıl sonra 2'nci Lig'e çıkmayı garantileyen Muğlaspor kupasına yarın Mazıdağı Fosfatspor'u ağırlayacağı son maçta kavuşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 11:05 Güncelleme: 25.04.2025 - 11:05
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        Muğlaspor kupasına kavuşuyor
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        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 18 yıl sonra 2'nci Lig'e çıkmayı garantileyen Muğlaspor kupasına yarın Mazıdağı Fosfatspor'u ağırlayacağı son maçta kavuşacak. Muğla Atatürk Stadı'ndaki tarihi maç saat 15.00'te başlayacak. Bölgesel Amatör Lig'den üst üste 2 kez şampiyon olarak 2'nci Lig'e çıkan Muğlapor maçın ardından kupasını alacak. Kupa töreni maç sonrası saat 17.30-18.30 arasında düzenlenecek. Kupayı taraftarlarıyla birlikte aldıktan sonra saat 19.30'da üstü açık otobüsle şehir turu atacak Muğlaspor için saat 20.30'da şampiyonluk töreni de düzenlenecek. Törende sanatçı Eypio sahne alacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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