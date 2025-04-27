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        Muğlaspor çok mutlu

        BÖLGESEL Amatör Lig'den üst üste 2 kez şampiyon olarak 18 yıl sonra 2'nci Lig'e yükselen Muğlaspor, sezonun finalini muhteşem kupa töreni ve kutlamalarla yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 12:20 Güncelleme: 27.04.2025 - 12:25
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        Muğlaspor çok mutlu
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        BÖLGESEL Amatör Lig’den üst üste 2 kez şampiyon olarak 18 yıl sonra 2’nci Lig’e yükselen Muğlaspor, sezonun finalini muhteşem kupa töreni ve kutlamalarla yaptı. 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta şampiyonluğu geçen hafta Silivrispor’u deplasmanda yenerek garantileyen Muğlaspor, şampiyonluk kupasına son hafta evinde Mazıdağı Fosfatspor maçının ardından kavuştu. Muğla Atatürk Stadı’ndaki 90 dakikanın ardından yeşil-beyazlı ekip, şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

        Kupa töreni öncesi takımın başarılı ismi Furkan Demir, kız arkadaşı Deniz Kaman’a taraftara üçlü çektirdikten sonra diz çökerek evlilik teklifi yaptı. Kaman, evet dedikten sonra göz yaşlarına hakim olamadı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Muğlaspor futbolcuları ve teknik heyeti büyük bir coşkuyla şampiyonluk kupasına kavuştu. Kupa töreninin ardından üstü açık otobüsle akşam Menteşe merkezinde zafer turu atıp meydanda kutlama yapan Muğlaspor’un şampiyonluk sevinci gece geç saatlere kadar sürdü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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