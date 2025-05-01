Dalyan'da sezonun ilk caretta caretta yuvası belirlendi

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü Dalyan kumsalında, sezonun ilk caretta caretta yuvası tespit edildi.

Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nın yanı sıra Dalyan kumsalı da nesli tükenmekte olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor. Plajda, carettaların çiftleşme ve yuvalama alanlarındaki artış sürüyor. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Koruma-Kullanma Dengesi' projesi çerçevesinde Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin (DEKAMER) izlenme çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda, Dalyan kumsalında sezonun ilk caretta caretta yuvası tespit edildi.

DEKAMER tarafından yapılan açıklamada, "İztuzu Kumsalında 2025 sezonunun ilk yuvasını koruma altına alındı. Anne kaplumbağalar yuvalamak için doğdukları kumsala gelmeye başladılar. DEKAMER olarak bu özel anlara tanıklık etmeye, yuvaları korumaya ve yavruların güvenle denize ulaşmasını sağlamaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.