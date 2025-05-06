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        Motosikletin çarptığı 12 yaşındaki Görkem Mehmet öldü

        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı Görkem Mehmet Soydemir (12) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 12:14 Güncelleme: 06.05.2025 - 12:20
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        Motosikletin çarptığı 12 yaşındaki Görkem Mehmet öldü
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        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı Görkem Mehmet Soydemir (12) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan motosikletin sürücüsü Ahmet Can K. (26) ise hastanede tedaviye alındı.

        Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Yeni Datça Yolu üzerindeki Camiavlu Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Ahmet Can K.'nin kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Görkem Mehmet Soydemir'e çarptı. Soydemir hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü Ahmet Can K. ise ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Yeni Datça Yolu bir süre trafiğe kapatılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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