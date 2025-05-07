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        Bodrum'da su alan ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, su alan ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak tersaneye yanaştırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 20:59 Güncelleme: 07.05.2025 - 21:05
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        Bodrum'da su alan ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, su alan ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak tersaneye yanaştırıldı.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Yalıçiftlik’te meydana geldi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu 22 metre uzunluğundaki tekne, bilinmeyen nedenle su almaya başladı. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerce tekne içerisindeki su tahliye edildi. Daha sonra tekne güvenli bir şekilde Ağanlar Tersanesine yanaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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