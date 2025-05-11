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        Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada

        MUĞLA'da kasksız sürücünün plakasız motosikletinin önünü kaldırarak sürüş yaptığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 14:18 Güncelleme: 11.05.2025 - 14:20
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        Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada
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        MUĞLA'da kasksız sürücünün plakasız motosikletinin önünü kaldırarak sürüş yaptığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Milas-Bodrum kara yolu Güvercinlik istikametinde meydana geldi. Emniyet şeridinde plakasız motosikletinin ön tekerini kaldırarak ilerleyen kasksız sürücü hem kendini hem de diğer araç sürücülerini tehlikeye attı. Sürücüsü yolda zigzag çizerek ilerlerken, o anlar aynı yöne giden otomobilin sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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