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        Cinayetten aranan 'Casper Çetesi' üyesi, yurt dışına kaçarken yakalandı

        İSTANBUL'da iki çetenin silahlı kavgasında 1 kişinin ölümüne ilişkin hakkında 'Kasten öldürme' suçundan yakalama kararı olan Rasim Beşkaya (19), jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yurt dışına kaçmaya çalışırken motoryatta suç aleti tabanca ve 5 bin avroyla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 10:01 Güncelleme: 14.05.2025 - 10:05
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        Cinayetten aranan 'Casper Çetesi' üyesi, yurt dışına kaçarken yakalandı
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        İSTANBUL'da iki çetenin silahlı kavgasında 1 kişinin ölümüne ilişkin hakkında 'Kasten öldürme' suçundan yakalama kararı olan Rasim Beşkaya (19), jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yurt dışına kaçmaya çalışırken motoryatta suç aleti tabanca ve 5 bin avroyla yakalandı. 'Casper Çetesi' üyesi olduğu belirlenen Beşkaya, İstanbul'da tutuklandı.

        Bodrum Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat Kısım Amirliği ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da iki çetenin karıştığı olayda 1 kişiyi öldürme suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Rasim Beşkaya'nın Bodrum'da olduğunu tespit etti. Ekipler, Beşkaya'nın, Gündoğan Koyu açıklarında lüks motoryat ile yurt dışına kaçma hazırlığında olduğunu belirledi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 Mayıs'ta harekete geçen ekipler, Beşkaya'yı yakaladı. Motoryatta yapılan aramada, gizli bir bölmede suç aleti tabanca ile 5 bin avro ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin detaylı incelemesinde 'Casper Çetesi' üyesi olduğu ortaya çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından gönderildiği suç yeri olan İstanbul'da adliyeye sevk edilen Beşkaya, tutuklandı.

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