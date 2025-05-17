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        'Bodrum'da yazın 900 bin kişilik nüfusa yetecek suyumuz var'

        MUĞLA'nın Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, ilçeyi besleyen Mumcular Barajı'nın su seviyesinin yüzde 27, Geyik Barajı'nda ise yüzde 75'ler civarında olduğunu belirterek, "Geçen yıl açtığımız 8 sondaj kuyusuyla birlikte Geyik Barajı'nı destekleyerek, bölgemizde şu anda majör bir arıza ya da ciddi bir su kaybı yaşanmadığı sürece, yaz sonuna kadar tüm kullanıcılarımıza kışın 450 bin, yazın ise 900 bin kişilik nüfusa yetecek suyumuz bulunuyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 15:30 Güncelleme: 17.05.2025 - 15:35
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        'Bodrum'da yazın 900 bin kişilik nüfusa yetecek suyumuz var'
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        MUĞLA'nın Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, ilçeyi besleyen Mumcular Barajı'nın su seviyesinin yüzde 27, Geyik Barajı'nda ise yüzde 75'ler civarında olduğunu belirterek, "Geçen yıl açtığımız 8 sondaj kuyusuyla birlikte Geyik Barajı'nı destekleyerek, bölgemizde şu anda majör bir arıza ya da ciddi bir su kaybı yaşanmadığı sürece, yaz sonuna kadar tüm kullanıcılarımıza kışın 450 bin, yazın ise 900 bin kişilik nüfusa yetecek suyumuz bulunuyor" dedi.

        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da yaz sezonu başlarken su sorunuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kenti besleyen barajlardaki son durumu aktaran Mandalinci, "Geçtiğimiz yıl yüzde 10 seviyesine düşen su oranı Mumcular Barajı'nda şu anda yüzde 27 seviyelerine gelmiş durumda. Barajdaki adacıklar kapanmadığı için şu anda hala ölü seviyede sayılıyor. Sistemden en fazla su aldığımız Geyik Barajı'ndaki su seviyesi ise yüzde 75'ler civarında" ifadelerini kullandı.

        'SU, TANKER VE HİDROFOR DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ'

        Yazın olası su kesintisi durumunda su tankeri, su ve hidrofor desteği sağlayacaklarını söyleyen Mandalinci, "Bu yıl geçtiğimiz 10 yıla nazaran çok ciddi yağış aldı. Gerek taşkın niteliğinde gerekse 'sindire sindire' dediğimiz sistemle bölgemizin aldığı yağmurlarla beraber toprağımız suya doydu. Aynı yansımayı barajlarımızda gördüğümüzü söyleyemem. Geçtiğimiz yıl yüzde 10 seviyesine düşen su oranı Mumcular Barajı'nda şu anda yüzde 27 seviyelerine gelmiş durumda. Barajdaki adacıklar kapanmadığı için şu anda hala ölü seviyede sayılıyor. Sistemden en fazla su aldığımız Geyik Barajı'ndaki su seviyesi ise yüzde 75'ler civarında. Geçen yıl açtığımız 8 sondaj kuyusuyla birlikte Geyik Barajı'nı destekleyerek, bölgemizde şu anda majör bir arıza ya da ciddi bir su kaybı yaşanmadığı sürece, yaz sonuna kadar tüm kullanıcılarımıza kışın 450 bin, yazın ise 900 bin kişilik nüfusa yetecek suyumuz bulunuyor" dedi.

        'SU SIKINTISINI RAFA KALDIRACAĞIZ'

        Başkan Mandalinci, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bodrum, engebeli ve dağlık araziler de içeriyor. Üst kottaki mahallelerimize bazen su çıkması zor oluyor. Gereğinden fazla basınçla yüklendiğimizde kimi zaman da patlaklarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunun için de Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras tarafından Muğla Su Kanalizasyon İdaresi'ne (MUSKİ) 1 milyar liralık bir kaynak ayrıldı. Bu çalışmayı hattaki arızalı boruların değişimi için başlattı. Başlatılan çalışmalar ile birlikte Bodrum genelindeki su sıkıntısını rafa kaldıracağız. Bir sonraki yaz artık Bodrum'da kayıp kaçak oranlarının yüzde 15 seviyelerine düştüğünü göreceğiz. Geçtiğimiz yıldan beri vatandaşlarımıza gerek su deposu gerekse hidrofor olarak desteklerimizi sağlıyorduk. Gerekse vatandaşlarımızın su deposuna ücretsiz su takviyesi imkanı sağlıyorduk. İnşallah bu sıkıntımız olmaz ama olduğu noktada da talep eden vatandaşlarımızın taleplerini değerlendirerek en etkin, en iyi hizmeti verebilmek adına tankerle su takviyesi yapacağız, su deposu olmayan vatandaşlarımıza su deposu ve hidroforu ücretsiz vereceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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