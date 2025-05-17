'Bodrum'da yazın 900 bin kişilik nüfusa yetecek suyumuz var'

MUĞLA'nın Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, ilçeyi besleyen Mumcular Barajı'nın su seviyesinin yüzde 27, Geyik Barajı'nda ise yüzde 75'ler civarında olduğunu belirterek, "Geçen yıl açtığımız 8 sondaj kuyusuyla birlikte Geyik Barajı'nı destekleyerek, bölgemizde şu anda majör bir arıza ya da ciddi bir su kaybı yaşanmadığı sürece, yaz sonuna kadar tüm kullanıcılarımıza kışın 450 bin, yazın ise 900 bin kişilik nüfusa yetecek suyumuz bulunuyor" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da yaz sezonu başlarken su sorunuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kenti besleyen barajlardaki son durumu aktaran Mandalinci, "Geçtiğimiz yıl yüzde 10 seviyesine düşen su oranı Mumcular Barajı'nda şu anda yüzde 27 seviyelerine gelmiş durumda. Barajdaki adacıklar kapanmadığı için şu anda hala ölü seviyede sayılıyor. Sistemden en fazla su aldığımız Geyik Barajı'ndaki su seviyesi ise yüzde 75'ler civarında" ifadelerini kullandı.

'SU, TANKER VE HİDROFOR DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ'

Yazın olası su kesintisi durumunda su tankeri, su ve hidrofor desteği sağlayacaklarını söyleyen Mandalinci, "Bu yıl geçtiğimiz 10 yıla nazaran çok ciddi yağış aldı. Gerek taşkın niteliğinde gerekse 'sindire sindire' dediğimiz sistemle bölgemizin aldığı yağmurlarla beraber toprağımız suya doydu. Aynı yansımayı barajlarımızda gördüğümüzü söyleyemem. Geçtiğimiz yıl yüzde 10 seviyesine düşen su oranı Mumcular Barajı'nda şu anda yüzde 27 seviyelerine gelmiş durumda. Barajdaki adacıklar kapanmadığı için şu anda hala ölü seviyede sayılıyor. Sistemden en fazla su aldığımız Geyik Barajı'ndaki su seviyesi ise yüzde 75'ler civarında. Geçen yıl açtığımız 8 sondaj kuyusuyla birlikte Geyik Barajı'nı destekleyerek, bölgemizde şu anda majör bir arıza ya da ciddi bir su kaybı yaşanmadığı sürece, yaz sonuna kadar tüm kullanıcılarımıza kışın 450 bin, yazın ise 900 bin kişilik nüfusa yetecek suyumuz bulunuyor" dedi.