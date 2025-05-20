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        Muğla'da tefeci operasyonu: 7 gözaltı

        MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, vatandaşları yüksek faizle para vererek borçlandırmak suretiyle tefecilik yaptığı öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 22:32 Güncelleme: 20.05.2025 - 22:35
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        Muğla'da tefeci operasyonu: 7 gözaltı
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        MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, vatandaşları yüksek faizle para vererek borçlandırmak suretiyle tefecilik yaptığı öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köyceğiz’de tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı. Vatandaşları yüksek faizle para vererek borçlandırdığı öne sürülen 7 şüphelinin belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlarda 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 710 mermi, 1 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 98 fişek, 25 ses fişeği, 24 senet, 21 tapu, 4 ajanda, 12 çek, 2 bıçak, 100 gram altın, 25 litre sahte içki ve 57 bin 800 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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