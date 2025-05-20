Muğla'da tefeci operasyonu: 7 gözaltı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köyceğiz’de tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı. Vatandaşları yüksek faizle para vererek borçlandırdığı öne sürülen 7 şüphelinin belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlarda 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 710 mermi, 1 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 98 fişek, 25 ses fişeği, 24 senet, 21 tapu, 4 ajanda, 12 çek, 2 bıçak, 100 gram altın, 25 litre sahte içki ve 57 bin 800 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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