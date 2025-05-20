Evinde öldürülen İbrahim'in gözaltına alınan 4 arkadaşı adliyede (2)
3ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 25 yaşındaki İbrahim Solak'ın ölümü ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
3ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Muğla’nın Fethiye ilçesinde, 25 yaşındaki İbrahim Solak'ın ölümü ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Sefer Kocaaslan, Murat Kara ve Rabia Güçlü tutuklanırken, Y.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Gülgün AKYOKUŞ/FETHİYE (Muğla),
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