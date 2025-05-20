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        Evinde öldürülen İbrahim'in gözaltına alınan 4 arkadaşı adliyede (2)

        3ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 25 yaşındaki İbrahim Solak'ın ölümü ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 22:52 Güncelleme: 20.05.2025 - 22:52
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        Evinde öldürülen İbrahim'in gözaltına alınan 4 arkadaşı adliyede (2)
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        3ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Muğla’nın Fethiye ilçesinde, 25 yaşındaki İbrahim Solak'ın ölümü ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Sefer Kocaaslan, Murat Kara ve Rabia Güçlü tutuklanırken, Y.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Gülgün AKYOKUŞ/FETHİYE (Muğla),

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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