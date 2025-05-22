Fethiye'de AK Parti İlçe Başkanlığı'na taşla saldıran şüpheli tutuklandı

Köyceğiz ilçesinde polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Elyasa Yıldırım'ın, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde hizmetli olarak görev yaptığı ve geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçundan hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Yıldırım, tutuklandı.

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