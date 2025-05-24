Muğla'da firari hükümlü FETÖ üyesi diyetisyen yakalandı
MUĞLA'nın Ula ilçesinde, 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü diyetisyen Betül Uysal (30) evinde gözaltına alınıp, cezaevine gönderildi.
MUĞLA'nın Ula ilçesinde, 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü diyetisyen Betül Uysal (30) evinde gözaltına alınıp, cezaevine gönderildi.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Ula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Betül Uysal’ın, Ula ilçesinde diyetisyen olarak çalıştığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Uysal'ı kaldığı evde gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uysal, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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