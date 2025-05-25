Makas atıp, kendilerini durduran polislere saldıran alkollü sürücü ve 2 arkadaşı adliyede

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde makas atıp trafiği tehlikeye düşürünce durdurulan, 1.35 promil alkollü olduğu belirlenip ceza kesilmek istenince 2 polise saldırıp yaralayan otomobil sürücüsü A.K. ve 2 arkadaşı, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Öte yandan, A.Ç.'ye, 'Alkollü araç kullanmak' ve 'Makas atmaktan' suçlarından toplam 18 bin lira para cezası kesilip, sürücü belgesine el konuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Konacık Kavşağı’nda meydana geldi. Trafik polisleri, devriye görevi sırasında 34 CYA 639 plakalı otomobilin sürücüsünün makas attığını gördü. Otomobil durdurularak sürücü A.Ç.'ye alkol kontrolü yapıldı. Ekiplerin kontrolünde, A.Ç.'nin 1.35 promil alkollü olduğu tespit edildi. Cezai işlem sırasında sürücü A.Ç., polise tekme attı. Bu sırada otomobilde bulunan E.Y. ve M.Ç. de polis ekiplerine saldırdı. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. 3 şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı. Yapılan kontrolde otomobildeki diğer 2 kişinin de alkollü olduğu tespit edildi. Öte yandan, olayda 2 polis hafif yaralandı.