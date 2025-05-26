Fethiyeli boksör Kubilay Alcu Kazakistan'da ringe çıkacak

MUĞLAFethiyeli yenilgisiz boksör Kubilay Alcu, 1 Haziran Pazar günü Kazakistan’da 17'nci profesyonel boks maçına çıkacak. Profesyonel boksta namağlup UBO (Uluslararası Boks Organizasyonu) Avrupa, UBO Dünya, WBC (Dünya Boks Konseyi) Ortadoğu şampiyonu olan 30 yaşındaki sporcu, Kazakistan’da düzenlenecek olan Şampiyonların Tacı Uluslararası Profesyonel Boks Gecesi’nde rakibi Aroby ile ringe çıkacak.

Türk bayrağını Kazakistan’da gururla dalgalandırmak istediğini söyleyen Kubilay Alcu, "Adımı dünya sıralamasına yazdırdım. Dünya boks sıralamasında (Boxrec) 89'uncu sırada, Türkiye’de kendi kilogramımda ise birinci sıradayım. Ülkemizi, Muğla ve Fethiye’mizi Kazakistan’da temsil edeceğim. Her zaman beni destekleyen başta Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya ve Fethiye halkına çok teşekkür ederim" dedi.