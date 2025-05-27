Muğla'da orman yangını

Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'nde, saat 15.00 sıralarında kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve helikopter sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, yangının çıkış nedeni araştırıldığı bildirildi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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