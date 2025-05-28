Marmaris'te orman yangını

Marmaris ilçesi Yeşilbelde Mahallesi Altın Sivrikuyu mevkisindeki ormanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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