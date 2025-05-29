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        Jose Morais'in çabası Bodrum FK'ya yetmedi

        SÜPERLig'de geçen hafta deplasmanda Kayserispor'la 1-1 berabere kalıp bitime 1 maç kala resmen küme düşen Bodrum FK'da teknik direktör Jose Morais'in çabaları yeterli olmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 11:06 Güncelleme: 29.05.2025 - 11:10
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        Jose Morais'in çabası Bodrum FK'ya yetmedi
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        SÜPERLig'de geçen hafta deplasmanda Kayserispor'la 1-1 berabere kalıp bitime 1 maç kala resmen küme düşen Bodrum FK'da teknik direktör Jose Morais'in çabaları yeterli olmadı. Sezona İsmet Taşdemir'le başlayıp Volkan Demirel'le yola devam eden ancak 23'üncü haftada Portekizli Morais'e dümeni devreden yeşil-beyazlılar, tecrübeli teknik adamla kritik puanlar toplasa da mutlu sona ulaşamadı. Morais, Bodrum FK ile ilk 6 maçında müthiş bir çıkış yakaladı. Bu süreçte Başakşehir (D), Hatayspor ve Kasımpaşa'yı 1-0, Çaykur Rizespor'u da (D) 2-0 yenen Ege ekibi, Göztepe ve Adana Demirspor'la (D) golsüz berabere kaldı.

        Ardından Morais ilk yenilgisini Fenerbahçe'ye karşı 4-2'lik sonuçla aldı. En önemli rakibi Alanyaspor'u da deplasmanda 1-0 yenmeyi başaran Ege ekibi, o karşılaşmadan sonra galibiyet alamadı. Antalyaspor ve Sivasspor'la (D) gosüz, Trabzonspor ve Kayserispor'la (D) 1-1 berabere kalan yeşil-beyazlılar Galatasaray'a İstanbul'da 2-0, Samsunspor'a da evinde 2-1 yenildi. Bodrum FK, Morais yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihinde ilk kez çeyrek final oynadı. Ege ekibi çeyrek finalde Trabzonspor'a uzatmalarda yediği golle 3-2 yenildi. Toplanan 37 puanın 21'ini Morais döneminde hanesine yazdıran Bodrum Futbol Kulübü, sezonun son maçında pazar günü evinde Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek.

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