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        Bodrum'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı; 15 yaralı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, personel servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 20:29 Güncelleme: 31.05.2025 - 20:29
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        Bodrum'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı; 15 yaralı
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, personel servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 17.30 sıralarında Güvercinlik Mahallesi Bodrum istikametinde meydana geldi. Ahmet K. yönetimindeki 48 S 1221 plakalı servis minibüsü, önünde ilerleyen İlyas Ç. yönetimindeki 48 ARP 670 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ve servis minibüsü refüje çıkarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 15 kişi, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bodrum istikametine araç trafiği kontrollü olarak tek şeritten sağlandı, uzun kuyruklar oluştu.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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