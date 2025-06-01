Doktorun ölüm nedeni kalp krizi

MUĞLA’da evinde ölü bulunan Asistan Doktor Anıl Canbaş’ın (26), yapılan otopside kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nde araştırma görevlisi olan Dr. Anıl Canbaş’tan dün haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Canbaş’ın Kötekli Mahallesi TOKİ konutlarındaki evine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren ekipler, hareketsiz halde buldukları Anıl Canbaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Canbaş’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi sonucunda Canbaş’ın kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi.

ALKOL ALDI İDDİASI

Öte yandan, Anıl Canbaş’ın olaydan 1 gün önce 3 doktor arkadaşıyla birlikte evinde alkol aldığı ve arkadaşlarının evden ayrıldığı öne sürüldü.