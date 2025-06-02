Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK gözyaşlarıyla veda etti

        TARİHİNDE ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de ilk senesinde küme düşme üzüntüsü yaşayan Bodrum Futbol Kulübü, gözyaşlarıyla 2024-2025 sezonuna veda etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 12:37 Güncelleme: 02.06.2025 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK gözyaşlarıyla veda etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TARİHİNDE ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de ilk senesinde küme düşme üzüntüsü yaşayan Bodrum Futbol Kulübü, gözyaşlarıyla 2024-2025 sezonuna veda etti. Son maçında evinde Beşiktaş'ı ağırlayan Yeşil-beyazlılar, müsabakayı 4-0 kaybederken, 90 dakika bitiminde futbolcular ve taraftarlar duygusal anlar yaşadı. Ligi 37 puanla 16'ncı sırada tamamlayan Ege ekibi, 36 karşılaşmada 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. Ağlara 26 gol bırakan Bodrum FK, 43 kez topu ağlarında gördü. Bodrum FK'nın Portekizli teknik adamı Jose Morais de maç sonunda kulübe veda etti.

        Sezona takıma 2'nci Lig ve 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonlukları yaşatan İsmet Taşdemir'le başlayan Bodrum ekibi, tecrübeli teknik adam yönetiminde 10 maça çıktı. Taşdemir, Bodrum FK ile 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 10 puan topladı. İsmet Taşdemir'in ardından dümene Volkan Demirel geçti. Bodrum, Demirel'le beklenen çıkışı gösteremedi ve 11 maçta sadece 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 5 puanı hanesine yazdırdı. Son olarak göreve gelen Jose Morais ise camiayı umutlandırdı. Portekizli teknik adam, 15 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgiyle 21 puan topladı. Ancak Morais döneminde alınan puanlar Bodrum FK'nın kalıcı olabilmesi adına yeterli olamadı.

        JOSE MORAIS AYRILDI

        Yeşil-beyazlılara veda eden Morais, "Beşiktaş’a karşı sezonun son maçını oynadık. Taraftarımıza ve oyuncularımıza çok teşekkür ederim. Buraya geldiğimiz günden beri oynadığımız 14 maçta 21 puan topladık. Burada birçok fedakarlık ve adanmışlık söz konusuydu. Maalesef amacımıza ulaşamadık, Süper Lig’de kalamadık. Bodrum FK gelecek sezon Süper Lig’de olamayacak ama Bodrum FK hem oyuncu kalitesi hem camia olarak gelecek sezon ait olduğu yere Süper Lig'e dönebilecek kapasiteye sahip" dedi.

        '1'İNCİ LİG'İ TANIMIYORUM'

        Emeği geçen herkese teşekkür eden Jose Morais, "Oyuncularıma, çalışan personele ve teknik ekibe teşekkür ederim. Bodrum’da kalamayacağım çünkü Bodrum FK'nın gelecek sezon mücadele edeceği lig çok fazla iyi bildiğim bir lig değil. O yüzden elimden geldiği kadar yardımcı olamayacağım. Orayı daha iyi bilen, futbolcuları daha iyi bilen birinin daha fazla yardımcı olacağını düşünüyorum. Türkiye’de kalmak isterdim ama daha iyi bildiğim Süper Lig olsaydı kalmayı düşünürdüm" ifadelerini kullandı.

        CELAL VE ERKAN'IN SON MAÇ HÜZNÜ

        Bodrum FK'nın kadrosunda takımın amatör ligde yer aldığı dönemden beri yer alan Celal Dumanlı ve Erkan Değişmez, şampiyonluk kupaları kaldırdıkları kulüpte ilk kez küme düşme acısı yaşadı. Altyapısından yetiştiği Bodrum'da Muğla Süper Amatör Lig'den başlayıp 5 kupa kazanarak geçen sezon Süper Lig'e kadar yükselen Celal, kulübüyle devler arenasında son maçına çıktı. Futbolda eşi görülmemiş bir hikayenin kahramanı olan 31 yaşındaki futbolcu Beşiktaş maçında ikinci yarıda oyuna girerek bu sezon ilk kez sahne aldığı Süper Lig'e veda etti. Yine Bölgesel Amatör Lig'den beri Celal'la birlikte kadroda yer alan 39 yaşına merdiven dayayan kaptan Erkan da son Süper Lig maçında yedek kulübesinde oturdu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları mesajı: Adı ihanettir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları mesajı: Adı ihanettir
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Dünyanın en pahalı ilk 11!
        Dünyanın en pahalı ilk 11!
        Bağ evindeki baltalı vahşette sır perdesi aralandı!
        Bağ evindeki baltalı vahşette sır perdesi aralandı!
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı
        Ölüm takibi! Arkadan yanaştı, kurşun yağdırdı!
        Ölüm takibi! Arkadan yanaştı, kurşun yağdırdı!
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Genç mühendisin trajik sonu!
        Genç mühendisin trajik sonu!
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        İstanbul'da vahşet! Mezarın üzerinde daha 6 aylık!
        İstanbul'da vahşet! Mezarın üzerinde daha 6 aylık!
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"

        Benzer Haberler

        Dondurmacı Muharrem usta 65 yıldır damakları tatlandırıyor
        Dondurmacı Muharrem usta 65 yıldır damakları tatlandırıyor
        Fethiyeli boksör Kubilay'dan 17'nci zafer
        Fethiyeli boksör Kubilay'dan 17'nci zafer
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı tutuklandı
        Muğlaspor için güçbirliği
        Muğlaspor için güçbirliği
        Bodrum FK-Beşiktaş maçının ardından
        Bodrum FK-Beşiktaş maçının ardından
        Bodrum FK-Beşiktaş maçının ardından
        Bodrum FK-Beşiktaş maçının ardından