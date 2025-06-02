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        Bodrum'da annenin bebeğini darbettiği iddiası

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 17:10 Güncelleme: 02.06.2025 - 17:15
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        Bodrum'da annenin bebeğini darbettiği iddiası
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        Muğla’nın Bodrum ilçesinde A.U. (34), boşanma aşamasındaki eşi Kırgızistan uyruklu D.O. (29) hakkında bebekleri M.A.U.'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulunuldu. Bebeğin geçici velayeti baba A.U.'ya verilirken, D.O. hakkında akıl sağlığı raporu istendi.

        İstanbul'da yaşayan Kırgızistan uyruklu D.O., geçici velayeti kendisinde olan bebekleri M.A.U. ile birlikte Bodrum’daki boşanma aşamasındaki eşi A.U.'nun evine geldi. Aynı evde bir süre kalan çiftin zaman zaman tartıştığı, bu süreçte D.O.'nun bebeğe yönelik şiddet uyguladığı öne sürüldü. A.U., 31 Mayıs'ta D.O. hakkında bebekleri M.A.U.'yu ısırıp, tokat atarak darbettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Polis, aynı gün D.O.'yu gözaltına aldı. D.O., ifadesinde M.A.U.'yu ısırmadığını, ağız ve yanağına vurduğunu söyledi. M.A.U. için darp raporu alındı ve geçici olarak babası A.U.'ya teslim edildi.

        Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla anne hakkında akıl sağlığı raporu istendi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, D.O.'ya ait olduğu belirtilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. D.O.'nun kucağındaki M.A.U. ile kaydedilen görüntüler tepki çekti.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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