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        Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

        EGE Denizi'nde Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 14:44 Güncelleme: 03.06.2025 - 14:50
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        Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
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        EGE Denizi'nde Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Ege Denizi'nde saat 14.26'da 5 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Yunanistan'ın Girit Adası açıkları olarak saptadı. Muğla'nın Datça ilçesine 253,43 kilometre uzaklıkta olan deprem, yerin 5,39 kilometre derinliğinde meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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