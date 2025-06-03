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        Oynarken kaybolan Eylül, 6 saat sonra bulundu

        MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, evinin önünde oynarken kaybolan Eylül Kaplan (4), ekiplerin başlattığı arama çalışmasının ardından 6 saat sonra, 2 kilometre uzaklıktaki akrabasının evinde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 18:53 Güncelleme: 03.06.2025 - 18:55
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        Oynarken kaybolan Eylül, 6 saat sonra bulundu
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        MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, evinin önünde oynarken kaybolan Eylül Kaplan (4), ekiplerin başlattığı arama çalışmasının ardından 6 saat sonra, 2 kilometre uzaklıktaki akrabasının evinde bulundu.

        Olay, saat 11.00 sıralarında Yatağan'ın Akgedik Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer- Bedia Kaplan çifti, evin önünde oynayan kızları Eylül'ü göremeyince çevrede arama yaptı. Sonuç alamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği sevk edildi. Arama çalışmalarına jandarmanın iz takip köpeği de katıldı. Çalışmalar sürerken Kaplan ailesinin evlerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir akrabası, aileye çocuğun yanına geldiğini bildirdi. Ekiplere teslim edilen ve sağlık durumu iyi olan Eylül, tedbir amaçlı Yatağan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Eylül Kaplan, burada yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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