'Polisiz' yalanıyla 40 milyon liralık dolandırıcılıkta 5 tutuklama

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, telefonla aradıkları N.K.A.'yı kendilerini polis olarak tanıtıp yaklaşık 40 milyon lira dolandıran 5 şüpheli, 3 ilde düzenlenen operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

Bodrum'da yaşayan N.K.A., 21 Mayıs'ta telefonla arandı. Kendisini polis olarak tanıtan kişi, N.K.A.'ya adının terör soruşturmasına karıştığını söyleyerek para istedi. Bunun üzerine N.K.A. bankadan kredi çekti, döviz hesaplarını bozdu ve evini satarak yaklaşık 40 milyon TL'yi nakit olarak hazırladı. Şüphelilerin yönlendirdiği adrese kendi otomobiliyle giden N.K.A., parayı yüzü maskeli bir kişiye teslim etti. Şüpheli, para dolu çantayı alarak bölgeden uzaklaştı. Olayın ardından dolandırıldığını anlayan N.K.A. durumu polise bildirdi.

ÖZEL EKİP KURULDU, 200 KAMERA İNCELENDİ

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili özel bir ekip kurarak kapsamlı soruşturma başlattı. Paranın alındığı bölge ve güzergahlardaki yaklaşık 200 güvenlik kamerası incelendi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin B.Ş., B.E.Y., T.C., A.A. ve İ.A. olduğu belirlendi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli, Bursa ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında korsan taksicinin de bulunduğu 5 şüpheli yakalanarak Bodrum'a getirildi. Korsan taksici A.A.'nın, şüphelileri İstanbul'a taşıdığı tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda paranın bir kısmı ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.