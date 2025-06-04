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        'Polisiz' yalanıyla 40 milyon liralık dolandırıcılıkta 5 tutuklama

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, telefonla aradıkları N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 17:05 Güncelleme: 04.06.2025 - 17:10
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        'Polisiz' yalanıyla 40 milyon liralık dolandırıcılıkta 5 tutuklama
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, telefonla aradıkları N.K.A.'yı kendilerini polis olarak tanıtıp yaklaşık 40 milyon lira dolandıran 5 şüpheli, 3 ilde düzenlenen operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

        Bodrum'da yaşayan N.K.A., 21 Mayıs'ta telefonla arandı. Kendisini polis olarak tanıtan kişi, N.K.A.'ya adının terör soruşturmasına karıştığını söyleyerek para istedi. Bunun üzerine N.K.A. bankadan kredi çekti, döviz hesaplarını bozdu ve evini satarak yaklaşık 40 milyon TL'yi nakit olarak hazırladı. Şüphelilerin yönlendirdiği adrese kendi otomobiliyle giden N.K.A., parayı yüzü maskeli bir kişiye teslim etti. Şüpheli, para dolu çantayı alarak bölgeden uzaklaştı. Olayın ardından dolandırıldığını anlayan N.K.A. durumu polise bildirdi.

        ÖZEL EKİP KURULDU, 200 KAMERA İNCELENDİ

        Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili özel bir ekip kurarak kapsamlı soruşturma başlattı. Paranın alındığı bölge ve güzergahlardaki yaklaşık 200 güvenlik kamerası incelendi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin B.Ş., B.E.Y., T.C., A.A. ve İ.A. olduğu belirlendi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli, Bursa ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında korsan taksicinin de bulunduğu 5 şüpheli yakalanarak Bodrum'a getirildi. Korsan taksici A.A.'nın, şüphelileri İstanbul'a taşıdığı tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda paranın bir kısmı ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        PARAYI ALDIĞI ANLAR KAMERADA

        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin yüzünü maske ile gizleyerek aracın yanına geldiği ve parayı aldığı anlar yer aldı.

        Öte yandan, yetkililer dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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