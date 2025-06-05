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        Bodrum FK'da Puşçaş'a talipler var

        SÜPER Lig'de ilk sezonunda küme düşen Bodrum FK'da kadroda kalan yabancı oyuncuların gelecekleri henüz netleşmezken, golcü George Puşçaş'a talipler olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:48 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:55
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        Bodrum FK'da Puşçaş'a talipler var
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        SÜPER Lig'de ilk sezonunda küme düşen Bodrum FK'da kadroda kalan yabancı oyuncuların gelecekleri henüz netleşmezken, golcü George Puşçaş'a talipler olduğu öğrenildi. Geride kalan sezonda 34 Süper Lig maçına çıkıp 8 gol atan Rumen golcüyle ülkesinden Rapid Bükreş ve Dinamo Bükreş'in ilgilendiği ifade edildi. Ayrıca İtalya Serie B takımlarının da Puşçaş'a ilgi gösterdiği ifade edilirken, oyuncunun şartlar sağlanması durumunda ayrılmaya sıcak baktığı vurgulandı. Puşçaş'ın Bodrum FK takımı ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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