Bodrum'da okul müdürünün ney tutkusu dünyaya açıldı

MUĞLA'nınBodrum ilçesinde okul müdürü Eyüp Turan (43), evinin bahçesinde ney üretip, dünyanın dört bir yanına gönderiyor. 25 yıldır ney üfleyen Turan, kızlarına da bu enstrümandan esinlenerek 'Neva' ve 'Saba' isimlerini verdiğini söyledi.

25 yıldır ney üfleyen, evli ve 2 çocuk babası Atatürk İlkokulu Müdürü Eyüp Turan, 15 yıl önce kendi neyini yapma hayaliyle başladığı çalışmaları ilerleterek evinin bahçesine küçük bir atölye kurdu. Ney yapımı konusunda eğitim alan Turan, Japonya'dan Tanzanya'ya Avrupa'nın birçok ülkesine el yapımı ney gönderiyor. Neye olan derin ilgisi, Turan'ın aile hayatına da yansıdı. Turan kızlarına, neyde kullanılan ilk ses olan 'Neva' ve neyde bir makam olan 'Saba' ismini verdi. Okulda öğrencilerine ney üfleyen Turan, aynı zamanda Bodrumlu ney üstadı Neyzen Tevfik'in memleketinde ney çalmanın gurur verici olduğunu belirtti. Yaklaşık 25 yıldır ney üflemeye gayret ettiğini belirten Turan, "Ney, insan sesine en yakın sesi veren enstrümandır. Büyülü bir enstrümandır. Felsefesi, Mevlevi kültüründeki yeri malum. 2000 yılların başlarında neye aşkla ilgi duydum. Birçok hocadan öğrenerek ney üflemeyi geliştirdim" dedi.

NEY YAPIMI 2 GÜN SÜRÜYOR

Eyüp Turan, "15 yıl önce kendi neyimi yapma arzusu oluşunca ufak ufak denemeler yapmaya başladım. Daha sonra da küçük mütevazı bir atölye kurdum. Hocalarından dersler alarak ney yapımını geliştirdim. Bugün Japonya'dan Tanzanya'ya, Avrupa'nın çeşitli ülkelerine yaptığım neyleri gönderiyorum. Ney akordu tutturması zor bir enstrüman, yapım aşaması yaklaşık 2 gün sürüyor. Çok ince detayları var, 2 gün içerisinde bir neyi hazır edebiliyorum. Neyde kullandığımız ham madde kamış. Akdeniz bölgesinde, Hatay Samandağ'ı ve Ceyhan yöresinin kamışlarından yapılıyor. En güzel neyler oradan yapılıyor. Kasım-ocak ayları arasında uygun olan kamışları temin ediyoruz" diye konuştu.

'NEY KÜLTÜRÜNÜN ARTMASINI ARZU EDİYORUM'

Bodrum'un yetiştirdiği büyük neyzen ve hiciv ustası Neyzen Tevfik'in memleketinde bu işi yapmanın kendisi için ayrı bir gurur vesilesi olduğunu belirten Turan, "Neyzen Tevfik'in saz eserlerini çok beğenirim ve icra ederim. Neyzen Tevfik'in memleketinde ney üretmeye, bu enstrümana gönül verenlerin ve üfleyenlerin sayısını arttırmaya gayret ediyorum. Ney, Türk musikisinin çok önemli sazlarından biridir. Neyin çokça yayılmasını, çokça icra edilmesini istiyorum. Aynı zamanda öğretmen olduğum için okulda öğrencilerime zaman zaman neyle ilgili bilgiler veririm, müzik derslerine zaman zaman girerim ve neyi tanıtırım. Onlara ney üflerim, çocuk şarkıları çalarım. Çok hoşlarına gider. Ney kültürünün çok artmasını arzu ediyorum. Okulda çaldığım zaman çocuklar, 'Bu nedir' diye soruyorlar. Çocuklara neyi tanıtıyorum, çok ilgilerini çekiyor. Nefessiz dinliyorlar. Çocuklarında içlerinde küçük bir kıpırtı görmek beni çok mutlu ediyor. İnşallah onları aralarından da ileride çok güzel neyzenler çıkacak" dedi. Öğrenciler ise neyin sesini ilginç bulduklarını ve beğendiklerini söyledi.