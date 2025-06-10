Muğlaspor'da Başkan Kıyanç'tan son çağrı

SON 2 sezonda 2 şampiyonluk yaşayıp Bölgesel Amatör Lig'den 18 yıl sonra 2'nci Lig'e dönen Muğlaspor'da 12 Haziran'daki olağanüstü genel kurul öncesi kulübe destek bulmak için temaslarını sürdüren Başkan Menaf Kıyanç, Muğla'ya çağrı yaptı. Kıyanç, "Muğlaspor’un yarınları için güçlü bir yönetim kurulu şart" dedi. Muğlaspor'un kongresi öncesinde açıklamalarda bulunan Başkan Kıyanç, Muğla'da doğan, yaşayan, kazanan, Muğla'nın yarınları ile ilgili hayalleri olan ve şehre aidiyet duygusu ile bağlı olan herkesi Muğlaspor yönetiminde görev almaya, maddi destekte bulunmaya ve kulübe kalıcı gelir getirecek projeler üretmek için destek olmaya davet etti.

Başkan Kıyanç, yaptığı açıklamada, "Muğlaspor'umuzu geleceğe taşıyacak güçlü bir yönetim kurulu oluşturma sürecindeyiz. Bu süreçte, özellikle toplumda karşılığı olan ve alanında başarılı, güvenilir iş insanlarını, Muğla ve Muğlaspor sevdalılarını aramızda görmek istiyoruz. Bugün elini taşın altına koyma zamanıdır. Ekonomik olarak ayakları yere basan, hedeflerine inanan bir yönetim yapısıyla 2'nci Lig’e başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Muğla’nın ortak değeri olan Muğlaspor için sağlanacak her katkının, kulübün sadece sportif başarısına değil, aynı zamanda şehirdeki birlik ve beraberliğe de hizmet edeceğini belirten Kıyanç, bu çağrının kulübün geleceği açısından tarihi bir dönemeç olduğunu ifade etti.