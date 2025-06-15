Sosyal medya fenomeni 'Müstehcenlik' suçundan tutuklandıı (2)
TUTUKLANDIMuğla'nınMarmaris ilçesinde, tatil yörelerinde turistlerin bikinili görüntülerini çekip paylaştığı tespit edilen sosyal medya fenomeni Bora Kılıç, 'Müstehcenlik' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede tutuklandı.
TUTUKLANDI
Muğla’nınMarmaris ilçesinde, tatil yörelerinde turistlerin bikinili görüntülerini çekip paylaştığı tespit edilen sosyal medya fenomeni Bora Kılıç, 'Müstehcenlik' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Cavit AKGÜN/MUĞLA,
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